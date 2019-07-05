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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Sağlıklı hayat konusunda bilgilendiriyor - MARDİN

Sağlıklı hayat konusunda bilgilendiriyor - MARDİN

- Artuklu Yaşam Merkezi'nden görüntü - Detay - Merkez sorumlu Sabri Sefa Erdem'in konuşmasıSağlıklı hayat konusunda bilgilendiriyorMARDİN (AA) - Artuklu ilçesindeki vatandaşlar hastalık konusunda bilgilendiriliyor.İl Sağlık Müdürlüğünce geçen yıl açılan merkezde ayda ortalama bin kişi faydalanıyor.Merkez sorumlu Sabri Sefa Erdem, merkezde psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve diş hekiminin de arasında yer aldığı 27 uzmanla vatandaşa hizmet sunduklarını söyledi.

- "Korunmak tedavinden üstündür"Birinci basamak bir sağlık kuruluşu olan merkezde verilen hizmetlerden ücret talep edilmediğini vurgulayan Erdem, "'Korumak tedaviden üstündür' anlayışıyla çalışıyoruz. Basit bir işlemle erken teşhis yapabiliyoruz. Onların yaşam sürelerini uzatabiliyoruz, kaliteli yaşam sunuyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Gebe eğitimi ve sigara bırakma birimimiz de var." dedi.

Diyetisyen Erken Teşhis Diş Hekimi Kaliteli Yaşam Sosyal Hizmet 

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