Sağlıklı hayat için 3 önemli kural

- Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerci, sağlıklı bir hayat için öğün atlamamaya, fiziksel hareketliliğe ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Yaz aylarında artan hava sıcaklığı ile birlikte günlük sıvı ihtiyacının arttığına dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerci, “Su her zaman görünür bir yerde bulundurmalı. Susama hissi beklenmeden su tüketmeli. Uyanınca ve her tuvalet sonrası 1 bardak su içmeli. Sıcakta çalışırken, uzun ve hareketsiz yolculuklarda su tüketimi artırılmalı. Yeterli sıvı alınıp alınmadığı idrar renginin yeterince içildiğinde berrak ya da açık sarı, içilmediğinde ise Koyu sarı olmasından anlaşılmalıdır. Yeterli su tüketenlerin barsak hareketleri daha rahattır. Kabızlık, yeterli su içmediğimiz anlamına gelir. Bazı kişilerin su ihtiyacı daha fazla bazılarının ise daha az olmaktadır. Ortalama erkekler için yeterli sıvı 3 litre yani 13 bardak iken, bayanlarda 2 veya 2,5 litre yani 9 bardak arasında değişmektedir. Hamilelik ve emziklilik döneminde sıvı ihtiyacı 3 litreye çıkmaktadır. Çünkü hamilelikte hormonlar farklılaşmaya başlar, emzirirken de süt oluşumu için su gereklidir” dedi.

Yağlı yiyeceklerden uzak durulması konusunda da uyaran Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerci, “Sıcak havaların gelmesi ile birlikte yağlı, kızartma, kavurma, şekerli ve salamura gibi tuzlu yiyeceklerden uzak durmalı. Aksi takdirde sindirim sistemi problemleri ile karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır. Kış aylarına nazaran yazın ana öğünlerinizde hafif besinlere yer verilmelidir. Örneğin, bir öğün az yağlı zeytinyağlı sebze yemekleri ile yapılırken, diğer bir öğün ise kaliteli protein olarak adlandırılan et, tavuk, balık olmalıdır. Pişirme tekniklerinde ise tercih kızartmadan yana değil, fırında, ızgara, haşlamadan yana kullanılmalıdır” şeklinde konuştu.

İçecek tercihine dikkat edilmesi gereken konularda bilgi veren Gönül Tuba Ciğerci, “Özellikle yazın yapılan hataların başında özellikle şeker içeriği yüksek besinler tüketildiği anda kendimizi iyi hissettirse de uzun vadede baktığımızda daha çabuk susamamıza ve çabuk acıkmamıza da sebep olmaktadır. Bundan dolayı tercihimiz saf şeker içeriği olmayan içeceklerden yana kullanmakta fayda vardır. Özellikle evde yapılan meyve suları, kompostolar şekersiz bir şekilde yapıldığı takdirde bir ara öğün olarak tüketilebilir. Yazın en önemli içeceklerinin başında ayran ve maden suyu gelmektedir. Porsiyonu kişiye bağlı değişmekle birlikte yaz aylarında tüketilebilecek en güzel içecektir” dedi.

Metabolizmayı hızlandıran en temel faktör fiziksel aktivitenin artırılması olacağına da değinen Gönül Tuba Ciğerci, “Yapılacak spor kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte haftada en az 3 gün 45-50 dakikalık orta tempolu hareket edilmelidir. Günlük hayatımızda da yakın mesafelere araba ile gitmek yerine yürüyüşü tercih etmek, asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanmak, dans etmek gibi eğlenceli fiziksel aktivitelerle daha sağlıklı bir vücuda sahip olabiliriz. Yapılan çalışmalar en ideal uyku süresinin 7-8 saat olduğunu da unutmamak gerekiyor. Düzenli uyku ile kilo kaybı direk ilişkili olduğunu unutmayalım. Vücudunuzu uzun süre aç bırakmayın ana ve ara öğünlerinizi atlamayın. Kan şekerinin dengelenmesi için 2-2,5 saatte bir '3 ana 3 ara' öğün şeklinde beslenme kuralına uymak gerekiyor" diye konuştu.