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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sağlıkçılara alkışlı destek - BURSA/BİLECİK

Sağlıkçılara alkışlı destek - BURSA/BİLECİK

- Vatandaşların evlerinin balkonlarından ve pencelerinden alkış tutmasıBURSA (AA) - Bursa ve Bilecik'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi. Bursa 'da saat 21.00'de balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.Doğanbey Mahallesi'nde bulunan binalarda yaşayan vatandaşlar, ıslıklarla da desteklerini gösterdi.Bilecik'te evinin balkonunda alkış yapan İdris Semih Kaya, AA muhabirine, sağlık çalışanlarına destek olmak istediğini söyledi.

Etkinliği sosyal medyadan gördüğünü anlatan Kaya, "Koronavirüse karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız, Allah yardımcıları olsun." dedi.
"Dualarımız her daim onlarla." diyen Kaya, "Bu sıkıntılı süreci, onların özverili çalışmaları sayesinde en kısa zamanda, en az zararla atlatacağız." dedi.
Eskişehir ve Çanakkale'de de vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

Sosyal Medya Koronavirüs Muhabir Sağlık Çalışanları Kışla 

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