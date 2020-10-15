Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sağlıkçılar basket atarak meme kanseri için farkındalık oluşturdu

Sağlıkçılar basket atarak meme kanseri için farkındalık oluşturdu

Başhekim basket atması

Meme Kanseri Süper Lig Farkındalık Sağlık Çalışanları Sosyal Sorumluluk 

-Sağlık çalışanların basket atması
-Gösteri maçı düzenlemeleri
-Başhekimin açıklaması
-Kulüp başkanını açıklaması

( SAMSUN )lar SAMSUN

- Samsun’da Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı ve 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanları basket atarak farkındalık etkinliği yaptı. 15 Ekim Dünya Meme Kanseri Günü etkinlikleri kapsamında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniği önünde etkinlik düzenledi.
Etkinliğe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Canik Kadın Basketbol Takımı sporcuları da katıldı.
Sporcular ve sağlık çalışanları poliklinik önünde getirilen potaya basket atıp gösteri maçı yaptılar. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen yaptığı açıklamada, "Bugün Dünya Meme Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlemeye kara verdik. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak onkoloji anlamında, normal hizmetlerimiz anlamında faaliyetlerimi devam ederken aynı zamanda farkındalık günlerinde de, sosyal sorumluluk günlerinde de üzerimize düşenleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda şehrimizin süper ligde temsilcisi olan Canik Basket Takımı da bize destek oldular. Sağ olsunlar, bu etkinlikte bizimle birlikte oldular. Bilindiği gibi meme kanseri Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanserlerden bir tanesi. Son yıllarda tarama yaşının daha aşağılara çekildiği, daha aşağılara düştüğü düşünülerse farkındalığının ve ehemmiyetinin daha çok görülmesi gereken bir kanser. Bu anlamda biz de meme kanseri farkındalığına işaret etmek ve bu hastalığı yaşayan arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza destek olmak adına böyle bir farkındalığı düzenlemeyi uygun gördük" dedi.
Sporcularıyla birlikte etkinliğe katılan Canik Kadın Basketbol Takımı Başkanı Zafer Şimşek, "15 Ekim Meme Sağlığı Günü etkinliğine biz de katkıda bulunmak istedik" diye konuştu.
Sağlık çalışanları ve hastane idarecileri kadın basketbolcularla kısa bir gösteri maçı yaparak meme kanseriyle ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştılar. (MAY-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Galatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu YendiGalatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu Yendi
Galatasaray Antalyaspor Maçından En Güzel FotoğraflarGalatasaray Antalyaspor Maçından En Güzel Fotoğraflar
Antalyaspor'dan Nasri'ye coşkulu karşılama!Antalyaspor'dan Nasri'ye coşkulu karşılama!
Süper Lig'de en değerli futbolcuları belli olduSüper Lig'de en değerli futbolcuları belli oldu
Başakşehir'den 5'i 1 YerdeBaşakşehir'den 5'i 1 Yerde
Fenerbahçe - Bursaspor Lig MaçıFenerbahçe - Bursaspor Lig Maçı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı