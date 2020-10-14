Sağlık Müdürlüğü Korona mağduru inekler için özel ekip kurdu

-Karantina altındaki ailenin hazırlık yapması

-eşyaların sağlık müdürlüğü kamyonetine yüklenmesi

-Ailenin ineklerin bulunduğu alana taşınması

-Ailenin teşekkür etmesi

-Meral tekinsoy’un ineklerini sevmesi

-İneklerin altının temizlenip sulanması

-2 gündür susuz olan Korona mağduru ineklerin yaklaşık 50’şer litre su içmesi

-İneklerin yemlenmesi



( AYDIN ) -- İneklerin yemlenip sulanabilmesi Aydın Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu AYDIN



- Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına korona virüs sadece insanları değil hayvanları da olumsuz etkilemeye başladı.

Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’ne Bağlı Atça Mahallesi’nde Korona virüs nedeniyle karantinaya alınan bir ailenin inekleri mağdur olunca Aydın İl Sağlık Müdürlüğü seferber oldu. İki gündür bakım ve sağımları yapılamayan inekler için oluşturulan ekip aileyi gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ahıra taşıdı. Sahipleri evden çıkamadığı için mağdur olan inekler yaklaşık 40’ar litre su içerek susuzluğunu giderdi. Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’ne bağlı Atça Beldesi’nde yaşayan 76 yaşındaki Zehra Tekinsoy’un Korona virüs testi pozitif çıkınca aynı avluyu kullanan gelini Meral Tekinsoy da 2 çocuğu ile birlikte tedbir amacıyla karantinaya alındı. Karantina süreci nedeniyle Meral Tekinsoy evden çıkamayınca ailenin tek geçim kaynakları olan Yenipazar yolu üzerindeki çiftliklerindeki inekler de aç ve susuz kaldı. İki gün boyunca evden çıkamayan aile, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne arayarak Korona virüsü nedeniyle ineklerin de mağdur olduğunu belirterek yardım istedi. Bunun üzerine Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün talimatı ile ineklerin de mağduriyetinin giderilmesi için hemen özel ekip kuruldu. Ailenin yaşadığı eve gelen tam korunaklı sağlık ekipleri Tekinsoy Ailesini güvenlik önlemleri çerçevesinde ineklerinin bulunduğu çiftliğe taşıdı. Karantinaya girdikleri andan itibaren akıllarının ineklerinde olduğunu belirten Meral Tekinsoy, “Biz karantinaya alınınca ineklerimiz de mağdur oldu. Nihayetinde onlar da can taşıyor ve bağlı bulundukları yerde yeme ve suya ihtiyaçları var. Biz karantinada iken onlarla ilgilenecek kimse bulamayınca Sağlık Müdürlüğü’ne arayıp yardım istedik. Hemen ekip geldi. Hayvanlarımızın mağdur olmaması için bizim çiftliğe taşınmamızı istedik. Artık hayvanlarımla beraberim” diyerek kendilerine yardımcı olan Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Karantina altında olması nedeniyle sağlık ekipleri tarafından ineklerine kavuşturulan Meral Tekinsoy, hayvanları ile hasret giderip ineklerinin bakımını yaptı. Sahipleri karantinada olması nedeniyle 2 gündür aç ve susuz olan inekler yaklaşık 40’ar litre su içerek susuzluğunu giderdi. (İK-Y)



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