Sağlık kadının elinden geçiyor

-Röportajlar

-Kürsü konuşması



( İSTANBUL )- Kadının sağlık sektöründeki önemi masaya yatırıldı İSTANBUL



- Kadın istihdamı Türkiye’de artırılmaya çalışılıyor. Kadının kendisine yer bulunduğu alanlardan biri de sağlık sektörü. Sağlık alanında iş imkanı bulan kadınlar sektörün gelişimi ve kaliteli hizmet noktasında çaba gösteriyor. Kadının sağlıktaki yeri ‘Sağlık Sektöründe Kadın’ panelinde alanının uzmanları tarafından masaya yatırıldı. Kadın istihdamı Türkiye’de her alanda artıyor. Sağlık alanında kadınlar önemli bir yer tutuyor. Kadınların sağlık sektöründeki önemi Medicana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Sağlık Sektöründe Kadın’ panelinde ele alındı. Panelde; sağlık ekonomisinde kadın, Türkiye’de kadın cerrah olmak, kadınlar neden erkek doktor tercih eder, toplumsal cinsiyet bakım ve hemşirelik, sağlık sektöründe doktor kadın örgütlenmesi, kadına şiddet ve sağlık sektöründe şiddetin önüne nasıl geçilir gibi konular tartışıldı. Panele Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Sarıyıldız, Medicana Sağlık Grubu’ndan Op. Dr. Sevim Kuşlu Çiçek, KAHEV kurucularından Op. Dr. Burcu Akdağ Özkök, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Fenerbahç e Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof Dr. Muazzez Garip Ağaoğlu katıldı.

Op. Dr. Sarıyıldız: “Ekonomide büyüme kadınların çalışma hayatına katılmasıyla gerçekleşir” Panelde konuşan Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Sarıyıldız, sağlık ekonomisinde kadının rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kadınların sağlık sektöründe diğer sektörlere göre daha aktif olduğuna değinen Sarıyıldız, “Sağlık sektörü kadınlar için avantajlı bir sektör. Türkiye’de çalışan kadınların yüzde 70’i tarım sektöründe, yüzde 10’u sanayi sektöründe, yüzde 20’si ise hizmet sektöründe çalışıyor. Hizmet sektöründeki kadınların büyük çoğunluğu sağlık sektöründe çalışıyor. Bu rakamları daha iyi değerlere çıkarmak mümkün. Ekonomide büyüme istiyorsanız kadınları çalışma hayatına katmanız gerekiyor. Yapılan araştırmaya göre kadınların yönetimde olması şirket büyümesini sağlıyor. Şirketlerin yönetiminde, kadın çalışan sayısı yüzde 6 artırıldığında şirket yüzde 15 büyüdüğü gözlenmiş” dedi.

Op. Dr. Çiçek: “Cinsiyetçilik hasta-hekim ilişkisinde olmamalı” Hasta-hekim ilişkilerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili konuşan Op. Dr. Sevim Kuşlu Çiçek ise “Hasta hekim ilişkilerinde öncelik cinsiyetçilik olmamalı. Hasta hekim ilişkilerinde cinsiyetin hiçbir önemi yok. Bir cerrah olarak yaptığım işi iyi mi yapıyorum kötü mü yapıyorum asıl kriter bu olmalı” ifadelerini kullandı. Panele katılan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) kurucularından Op. Dr. Burcu Akdağ Özkök de “KAHEV olarak ülkemizde eğitiminin her kademesinde maddi imkansızlıklardan dolayı zorluk çeken öğrencilere eğitim desteğinde bulunuyoruz. Ülkemizin her tarafındaki okullara okuma salonları, kütüphaneler gibi hizmetler sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Dünyada ve ülkemizde nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadının yer almadığı bir değişimin ve gelişimin bulunmadığını belirten Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat da “Toplumların gelişmişlik düzeyi kadının iş hayatındaki ve tolumdaki etkin konumuyla paraleldir. Günümüzde gerçekleşen sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler kadının çalışma hayatındaki aktif rolüne katkı vermiştir. Kadının çalışma hayatına katılımının artması hem kendisi hem ailesi hem de toplumun gelişmesi açısından çok önemlidir. ILO’nun verilerine göre Türkiye’de son yıllarda kadın istihdamı artmakta ancak orta ve üst düzey kadın yönetici sayısına paralel bir artış görülmemektedir. Özellikle hemşirelik ve bakım sektörlerinde rol alan kadınlarımız bu sektördeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği engeli aşıp hekimlik ve yöneticilik konumlarında görev almaya başlamışlardır. Sektördeki karar süreçlerinde kadınların oranı artmaktadır ancak hala bir takım sorunlar bulunuyor. “ Kadının sağlık sektöründeki öneminin anlatıldıüı panel toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. (MRT-ACÖ-E)



loading...