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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Sağlık ekipleri 12 yaşındaki çocuk için seferber oldu İzle

Sağlık ekipleri 12 yaşındaki çocuk için seferber oldu İzle

Çocuğa müdahale

Hastane Karın Ağrısı Sağlık Ekipleri 

-Detay

( VAN ) VAN

- Van’ın Tuşba ilçesinde rahatsızlanan 12 yaşındaki çocuk, tipi ve fırtınaya rağmen UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi’nde karın ağrısı ve kusma şikayeti olan 12 yaşındaki İsa Oğuzhan için ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle mahalle yolunun kapalı olması üzerine UMKE ekipleri Tuşba Belediyesi ekiplerinden destek istedi. Yer yer tipi ve fırtınanın yaşandığı mahalle yolunda belediye ekibinin yolu açmasıyla sağlık ekipleri hastaya ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan İsa Oğuzhan, daha sonra UMKE ekibi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.
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