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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarından vatandaşlara 'evinde kal' çağrısı - AMASYA

Sağlık çalışanlarından vatandaşlara 'evinde kal' çağrısı - AMASYA

Sağlık çalışanlarından vatandaşlara "evinde kal" çağrısı - AMASYA - Suluova Devlet Hastanesi - Sağlık çalışanlarından vatandaşlara "evinde kal" çağrısı Amasya 'da sağlık çalışanlarından vatandaşlara "evinde kal" çağrısıAMASYA (AA) - Amasya 'da, Suluova Devlet Hastanesi çalışanları, vatandaşlara evinde kalmaları konusunda çağrıda bulundu.Suluova Devlet Hastanesinde görevli personel, üzerlerinde, "Sizler için görevimizin başındayız. Birlikte başaracağız. Siz de hepimiz için evinizde kalın" yazılı dövizleri taşıdı.Daha sonra dövizlerde yazan sözleri okuyan sağlık çalışanları, bunu kameraya kaydetti.
Hastane Başhekimi Op. Dr. Volkan Taşova, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat büyük özveriyle vatandaşların sağlığı için mücadele ettiğini, halkın da tavsiyelere uyarak gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Özellikle yetkililer tarafından yapılan uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Taşova, "Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirlere vatandaşlarımızın uyması önem taşıyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evinde kalıp sosyal mesafelerini korumalarını istiyoruz. Bizler sağlık çalışanları olarak her saniye hizmete hazırız. Vatandaşlarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Koronavirüs Kamera Muhabir Sağlık Çalışanları 

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