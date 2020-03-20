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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına portakal desteği - ANTALYA

Sağlık çalışanlarına portakal desteği - ANTALYA

- Belediye çalışanlarının hastanelere portakal dağıtma görüntüleri - Kedilere mama ve su vermeleri Antalya 'da sağlık çalışanlarına portakal desteği - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek için portakal ikram edildiANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak için hastanelere portakal gönderdi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya 'daki hastanelerde acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına kasalarda portakal ulaşmasını sağladı.Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, portakalları Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde malzeme kabul noktalarından yetkililere teslim etti.Öte yandan, salgın öncesi esnaf ve vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının kafe ve restoranların kapanması sonucu beslenme sıkıntısı yaşamaması için çalışma başlatıldı.Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için kentin çeşitli noktalarına beslenme odakları, su pınarları yerleştirdi.

Acil Servis Yoğun Mesai Koronavirüs Sağlık Çalışanları Sokak Hayvanları 

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