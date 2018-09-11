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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına anne ve bebek sağlığı eğitimi

Sağlık çalışanlarına anne ve bebek sağlığı eğitimi

TOPLANTI SALONUNDAN GÖRÜNTÜ

Bebek Gine Farkındalık Kabil Sağlık Çalışanları 

-İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ERGÜNEY'İN KONUŞMASI
-KATILIMCILARDAN GÖRÜNTÜ
-SUNUMDAN GÖRÜNTÜ

( KOCAELİ )- Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney:- "Anne ve bebeklerin fiziki sağlıkları kadar ruh sağlıklarını da düşünmemiz gerekiyor" KOCAELİ

- Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve bebek ölümlerini engellemek amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik eğitim semineri düzenledi.
Kocaeli’de Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik anne ve bebek ölümlerini engellemek amacıyla seminer verildi.
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen seminere İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları alanında görev yapan Uzm. Dr. Ünal Türkay, Doç. Dr. Hasan Terzi, Dr. Işın Bilginer, Dr. Merve Arslan ve sağlık çalışanları katıldı.
Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, gebelik öncesi ve sonrasındaki sürecin sağlıklı sürdürülmesi konusunda sağlık çalışanlarına uyarılarda bulundu. Konuşmasında toplumun anne ve bebekle başladığına değinerek sözlerine başlayan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “Artık dünyada hakikaten anne ve bebek sağlığına çok önem veriliyor. Sağlık derken sadece fiziki sağlıklarını düşünmemek lazım. Aynı zamanda ruh sağlıklarını da düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla bu kişilerle ilk temas eden kişilerin, aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden bizim, gebe kalmadan önce bu süreci başlatmamız gerekiyor. Gebe kaldıktan sonra da sürecin son derece sağlıklı yürütülmesi gerekiyor” dedi.
Kocaeli’de anne ve bebek sağlığı konusunda bilinçli bir ekiple çalıştıkları için şanslı olduklarını dile getiren Ergüney, “Doğumdan sonra da bu alanda çıkabilecek problemlerin iyi yürütülmesi gerekiyor. Bunlar ileride bizim toplumumuzun hem fiziki olarak hem de ruhi olarak sağlıklı bir toplum oluşmasında son derece önemli olduğunu bizler biliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın eğitim seviyesi, farkındalıkları üst düzeyde” diye konuştu.
Açılık konuşmasının ardından konu hakkında uzman doktorlar tarafından sağlık çalışanlarına anne ve bebek sağlığı konusunda bilgiler aktarıldı.
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