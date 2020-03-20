Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - NİĞDE
- Vatandaşların alkış tutması - vatandaşların evin ışıklarını söndürüp yakması - Bazı sürücülerin korna çalmasıNİĞDE - Niğde 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki apartmanda oturan vatandalar sağlık çalışanlarına destek için balkondan alkış tuttu.
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