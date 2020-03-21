Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ŞANLIURFA/ADANA
- Şanlıurfa 'da evlerinin balkonuna çıkan vatandaşları alkış tutması - Yanıp sönen ışıklar - Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can - Kur ekiplerinin siren çalmasıŞANLIURFA/ADANA - Şanlıurfa 'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can - Kur ekipleri siren ve alkışlarla destek verdi.
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