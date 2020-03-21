Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ADIYAMAN/MALATYA/KİLİS/BATMAN
Sağlık çalışanlarına alkışlı destekADIYAMAN - Sağlık çalışanlarının vatandaşlar tarafından alkışlanması - Binaların balkonlarındaki vatandaşlar - Islık çalma, alkışlama ve ışık açıp kapamaMALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de siren sesleri ve alkışla sağlık çalışanlarına destek vermesiKİLİS - Balkonlarda sağlık çalışanlarını alkışlayan vatandaşlar - Islık çalma ve ışık açıp kapamaKİLİS - Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşların saplık çalışanlarına destek vermesiBATMAN - Vatandaşların balkonlardan alkışlı desteği - Işık açma kapama, ıslıklı destek - Esnafların alkışlaması - Araçların geçerken korna çalmalarıSağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyorMALATYA (AA) - Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi. Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de siren sesleri ve alkışla sağlık çalışanlarına destek oldu.Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de vatandaşlar, alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
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