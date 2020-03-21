Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ADIYAMAN/MALATYA/KİLİS/BATMAN

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ADIYAMAN/MALATYA/KİLİS/BATMAN

Sağlık çalışanlarına alkışlı destekADIYAMAN - Sağlık çalışanlarının vatandaşlar tarafından alkışlanması - Binaların balkonlarındaki vatandaşlar - Islık çalma, alkışlama ve ışık açıp kapamaMALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de siren sesleri ve alkışla sağlık çalışanlarına destek vermesiKİLİS - Balkonlarda sağlık çalışanlarını alkışlayan vatandaşlar - Islık çalma ve ışık açıp kapamaKİLİS - Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşların saplık çalışanlarına destek vermesiBATMAN - Vatandaşların balkonlardan alkışlı desteği - Işık açma kapama, ıslıklı destek - Esnafların alkışlaması - Araçların geçerken korna çalmalarıSağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyorMALATYA (AA) - Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi.
Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de siren sesleri ve alkışla sağlık çalışanlarına destek oldu.Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de vatandaşlar, alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi.

Koronavirüs Sağlık Çalışanları Kışla 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı