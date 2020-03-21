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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkışlı baklavalı destek - ESKİŞEHİR

Sağlık çalışanlarına alkışlı baklavalı destek - ESKİŞEHİR

- Emniyet personelinin Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği önünde alkışlamaları - Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği önüne gelen polis ekipleri, sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi, baklava ikram ettiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına alkışlı ve baklavalı destek verdi.Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerinin yanı sıra başhekimliğinin bulunduğu Yenikent Mahallesi'ndeki çok sayıda vatandaş yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği önüne gelen polis ekipleri, görevli sağlık çalışanlarına baklava da ikram etti.

Polis Koronavirüs Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri Kışla 

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