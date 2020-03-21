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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkış desteği - MANİSA

Sağlık çalışanlarına alkış desteği - MANİSA

- Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un anonsu ile sağlık çalışanlarına alkış görüntüleriMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde saat 21.00'da Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un ilçeye yayın belediye hoparlöründen ilçe halkına seslenerek " Sağlık Çalışanlarına Alkış Desteği istedi.Başkan Selçuk'ta, belediye hoparlöründen alkışlarken, vatandaşlarda evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden sağlık çalışanlarını alkış yağmuruna tuttu.

Uttu Sağlık Çalışanları Kışla 

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