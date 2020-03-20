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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık çalışanları 'evinde kal' çağrısında bulundu (2) - ORDU

Sağlık çalışanları 'evinde kal' çağrısında bulundu (2) - ORDU

Sağlık çalışanları "evinde kal" çağrısında bulundu (2) - ORDU - Ordu 'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin hazırladığı video - Sağlıkçıların yöreye özgü dille çağrıda bulunması Ordu 'da sağlık çalışanları "evinde kal" çağrısında bulunduORDU (AA) - Ordu 'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında "evinde kal" çağrısı yaptı.İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladığı video ile destek oldu.Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Begüm Gürdal Öz'ün, "Hep beraber başaracağız. Biz sizler için görevimizin başındayız. Sen de bizim için evinde kal Ordu ." sözüyle başlayan videoda, doktordan hemşireye, ambulans şoföründen hastane güvenlikçisine çok sayıda sağlık personeli yer aldı.Sağlıkçıların da "Evinde kal Ordu " diyerek seslendiği video, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Sosyal Medya Sağlık Personeli Güvenlikçi Sağlık Çalışanları Ambulans Şoförü 

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