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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Sağlık Bakanlığından hareketli yaşam için ilginç video Haberi

Sağlık Bakanlığından hareketli yaşam için ilginç video Haberi

-Bilgi için

( ANKARA )- Bu Sevimli Adımlar Yaşama Doğru Atılıyor, Siz de Sağlığa #HerGün10BinAdım Atın ANKARA

Sosyal Medya Kilo Kontrolü Caretta Caretta Farkındalık Sağlıklı Yaşam 


- Sağlık Bakanlığı, hareketli yaşamın önemine caretta caretta kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denize ulaşma sürecini göstererek dikkati çeken bir video hazırladı. Hareketli yaşamın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan video, “Bu sevimli adımlar yaşama doğru atılıyor, siz de sağlığa #HerGün10BinAdım atın” mesajıyla Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından 2 Ağustos 2019 tarihinde paylaşıldı. Yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmak fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlığı korur ve geliştirir; kilo kontrolüne yardımcı olur, denge ve koordinasyonu geliştirir, kemik ve kas kuvvetini artırır, kalp damar hastalıklarının görülme riskini azaltır, tip 2 diyabet riskini azaltır, stresi azaltır.
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