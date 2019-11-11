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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sağlık Bakanlığından “Geleceğe Nefes” kampanyasına destek Haberi

Sağlık Bakanlığından “Geleceğe Nefes” kampanyasına destek Haberi

açıklamalar

Rekor Politika Lyon Efes 

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( ANKARA ) ANKARA

- Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 Milyon Fidan Kampanyasına 3 bin fidan dikerek destek verdi. Ankara Şehir Hastanesi bahçesinde yapılan törene Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcıları Muhammet Güven, Emine Alp Meşe, Şuayip Birinci ve Halil Eldemir katıldı.
Törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilân edildi. Bu vesileyle Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası, 81 ilde 11 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefiyle yola çıktı. Ancak fidan bağışlarının 11 milyonu aştığını, 81 ildeki etkinliğin dünya çapında bir rekor olacağını anlıyoruz.” dedi.
3 bin fidan dikimini sağlık politikalarında sembolik bir yeri olan Ankara Şehir Hastanesinde gerçekleştirdiklerini belirten Güven, Geleceğe Nefes kampanyasını hayata geçiren yetkililere ve kampanyaya Türkiye’nin dört yanından destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Törenin ardından 3 bin fidan Ankara Şehir Hastanesi bahçesine dikildi.
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