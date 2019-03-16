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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca - Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşı - AFYONKARAHİSAR

Sağlık Bakanı Koca - Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşı - AFYONKARAHİSAR

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Afyonkarahisar Valiliğini ziyareti - Bakan Koca'nın Valilik şeref defterini imzalaması - Bakan Koca'ın ambulans dağıtım törenine katılması - Bakan Koca'nın konuşmasıAFYONKARAHİSAR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Şu an öyle bir talep olmadı ama o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa ambulans uçaklarımız söz konusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz." dedi.

Terör Saldırısı Ambulans Uçak Karahisar Saldırı 

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