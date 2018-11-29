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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca: 'Yeni teknolojilerde inovatif yaklaşımlarda olmalıyız' - ANKARA

Sağlık Bakanı Koca: 'Yeni teknolojilerde inovatif yaklaşımlarda olmalıyız' - ANKARA

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni teknolojilerde inovatif yaklaşımlarda olmalıyız" - ANKARA - AA Editör Masası - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oldu.Koca, sağlıkta millileşmede dışarıdaki cihazların olduğu gibi kopyalanarak burada üretilmesinin hedeflenmemesi gerektiği belirterek, "Bu, bizim için şu dönem gerekli olabilir ama yerelleşmede kendimizi geliştiriyor olmalıyız yeni teknolojilerde inovatif yaklaşımlarda olmalıyız. Teknoloji transferi, yetkinliğimize katkı sağlayan bir unsur olabilir." dedi.

Teknoloji 

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