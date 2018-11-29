Sağlık Bakanı Koca: 'Yeni teknolojilerde inovatif yaklaşımlarda olmalıyız' - ANKARA
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni teknolojilerde inovatif yaklaşımlarda olmalıyız" - ANKARA - AA Editör Masası - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oldu.Koca, sağlıkta millileşmede dışarıdaki cihazların olduğu gibi kopyalanarak burada üretilmesinin hedeflenmemesi gerektiği belirterek, "Bu, bizim için şu dönem gerekli olabilir ama yerelleşmede kendimizi geliştiriyor olmalıyız yeni teknolojilerde inovatif yaklaşımlarda olmalıyız. Teknoloji transferi, yetkinliğimize katkı sağlayan bir unsur olabilir." dedi.