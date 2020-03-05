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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca:'Vatandaşımıza şunu söylüyoruz: Mümkün mertebe yurtdışına gitmeyen. Yurtdışından dönüşlerde de ne olursunuz 14 gün evlerinizde kendinizi izole edin. Yakınlarınıza bulaştırmayın'

Sağlık Bakanı Koca:'Vatandaşımıza şunu söylüyoruz: Mümkün mertebe yurtdışına gitmeyen. Yurtdışından dönüşlerde de ne olursunuz 14 gün evlerinizde kendinizi izole edin. Yakınlarınıza bulaştırmayın'

Bakanın konuşması

( ANKARA -2) Sağlık Bakanı Koca:"Vatandaşımıza şunu söylüyoruz: Mümkün mertebe yurtdışına gitmeyen. Yurtdışından dönüşlerde de ne olursunuz 14 gün evlerinizde kendinizi izole edin. Yakınlarınıza bulaştırmayın"- "Cumhurbaşkanımız üst düzeyde alınmış tedbirlerin devam edilmesi ve bu süreci hassasiyetle götürmemizin talimatını verdiler"-"Bugün kadar alınmış kararların cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla oldu"-"Biz sınırda içeriye girişleri azami düzeyde kontrol etme karasını sıkı bir şekilde uygulamak istedik"-"İran'dan giriş çıkış günlük kara yoluyla 4 bindi"-Bu görüntüleri görünce koronavirüs meclisimize girmiş dedim. Milletimiz gerekirse bu kişileri karantinaya almasını bilir"

Karantina İran Cumhurbaşkanı Hassasiyet Trol 

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