Sağlık Bakanı Koca: '(Tütünle mücadele) 1500 kişiyle yoğun denetimlerimiz var' - ANKARA İzle
Sağlık Bakanı Koca: "(Tütünle mücadele) 1500 kişiyle yoğun denetimlerimiz var" - ANKARA - AA Editör Masası - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oldu.Sağlık Bakanı Koca: "(Tütünle mücadele) Bin 500 kişiyle yoğun denetimlerimiz var. Bu denetimlerimizde gevşeme olduğu bir dönemden geçtik ama son 2 aydan bu yana çapraz denetimlerimizi sıklaştırdık ve buna da devam etmek istiyoruz."