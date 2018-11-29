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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca: 'Şehir hastanelerinde asla hiçbir garanti söz konusu değildir' - ANKARA

Sağlık Bakanı Koca: 'Şehir hastanelerinde asla hiçbir garanti söz konusu değildir' - ANKARA

Sağlık Bakanı Koca: "Şehir hastanelerinde asla hiçbir garanti söz konusu değildir" - ANKARA - AA editör Masası - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oldu.Sağlık Bakanı Koca: "Şehir hastanelerinde, ne muayene yani poliklinik hizmetleri ne ameliyat veya ameliyathane doluluk oranı ne acil ve yoğun bakım hizmetleri ne de yatak doluluk oranıyla ilgili asla hiçbir garanti söz konusu değildir."

Hastane Doluluk Oranı Ameliyathane Ameliyat 

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