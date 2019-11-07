( ANKARA ) Sağlık Bakanı Koca:"Şehir hastaneleri ile özel sektörün sağladığı yüksek nitelikli otelcilik hizmetlerini kamuda sağlayarak rekabete girmiş olduk"-"Kamu hastaneleri için geçerli olan 3A tanımlamasını yaptık. Özel hastanelere de 3. basamak yani 3B hastane olarak hizmet verme imkanı sağlandı" ANKARA
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Politikalarında Birlik ve İstikrar Arayışı ana temalı 8'inci Sağlık Zirvesinde konuştu
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