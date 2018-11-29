Sağlık Bakanı Koca: '(Şehir hastaneleri) Bir üniversiteyle sürdürebilirlik çok mümkün olmayabilir' - ANKARA
Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bir üniversiteyle sürdürebilirlik çok mümkün olmayabilir" - ANKARA - AA Editör Masası - AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oldu.Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastaneleri) Bir üniversiteyle sürdürebilirlik çok mümkün olmayabilir, ihtiyaç halinde birden fazla üniversiteyle iş birliği veya birlikte kullanım protokolü imzalamayı bundan böyle yapabilir olacağız."