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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca, Özbekistanlı mevkidaşı ile biraya geldi - ANKARA

Sağlık Bakanı Koca, Özbekistanlı mevkidaşı ile biraya geldi - ANKARA

- Görüşmenin yapıldığı salon ve katılımcılar - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Özbekistan Sağlık Bakanı Alishar Shadmanov'un görüşmesi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıSağlık Bakanı Koca, Özbekistanlı mevkidaşı ile biraya geldiANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Alishar Shadmanov ile görüştü.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı öncesi gerçekleşen görüşmede, Türkiye - Özbekistan sağlık iş birliği konuları ele alındı.Bakan Koca, görüşmede, Özbekistan ile tarihsel bağlarının çok kuvvetli olduğunu anımsattı ve misafirlerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Her iki sağlık bakanlıkları arasında 2019 - 2020 yıllarını kapsayan "İşbirliği Yol Haritası"nın imzalandığını belirten Koca, "Çok şükür bu yol haritasındaki başlıkların birçoğunu kısa sürede gerçekleştirdik. Size ve ekibinize duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Koca, Özbekistan'da Sağlık İş Forumu ile eş zamanlı olarak düzenlenen Sağlık Haftası kapsamında birçok ameliyat yapıldığını aktararak, "Özbek kardeşlerimizin bu ameliyatlar sayesinde şifa bulması bizleri ayrıca mutlu etti. Özbekistan ile ilişkilerimizi geliştirecek önemli bir adım daha atıyoruz. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ), Taşkent'te bir ofis açacak. Kısa sürede buraya Özbekistanlı bir doktor arkadaşımızı atayacağız." diye konuştu.
Bakan Alishar Shadmanov da Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.Türkiye ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan Shadmanov, Türkiye'yi önemli partnerleri olarak gördüklerini, Türkiye ile sağlık iş birliği konularında tüm engellerin kaldırılacağını kaydetti.

Toplantı Bakanlık Yol Haritası Yazılı Açıklama Ameliyat 

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