Sağlık Bakanı Koca: 'Herkesin katılabildiği bir ihale dönemi söz konusu olacak' - ANKARA İzle
Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin katılabildiği bir ihale dönemi söz konusu olacak" - ANKARA - AA Editör Masası - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oldu.Sağlık Bakanı Koca: "Yozgat Şehir Hastanesi açılalı iki yıla yakın oldu. Üç yıl sonra buranın bu hizmetlerle ilgili alımı herkese açık yeniden ihale edilecek. Hiçbir şekilde şu an var olan firmanın garantisi olmadığı gibi ayrıcalığı da yok. Tamamen serbest, herkesin katılabildiği bir ihale dönemi söz konusu olacak."