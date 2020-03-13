Sağlık Bakanı Koca: 'Hastanelerde mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek' - ANKARA
Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerde mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek" - ANKARA - Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı. (1)Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek."Sağlık Bakanı Koca: "Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı."
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