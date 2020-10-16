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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca Erzurum’da

Sağlık Bakanı Koca Erzurum’da

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane Eziler Basın Toplantısı Toplantı Basın Mensupları 

- Bakan Koca’nın Valiliğe gelişi
- Şeref defterini imzalaması
- Valilik Makasına geçmesi

( ERZURUM ) ERZURUM

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde çalışmaları yerinde görmek için illere yönelik gezilerini sürdürüyor. Bakan koca, bugün Erzurum’da pandemi sürecini ve salgınla ilgili mücadeleyi değerlendirecek. Sabah hava yolu ile Erzurum’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir karşıladı. Erzurum Valiliğine geçen Bakan Koca valilik şeref defterini imzaladı. Burada pandemi ile ilgili kentin yöneticileriyle bir araya gelen Bakan Koca’nın toplantı çıkışında basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor. Bakan Koca, daha sonra Şehir hastanesinde incelemelerde bulunacak. Bakan koca’nın akşam saatlerinde ise basın toplantısı yapması bekleniyor. (ÖB-AT)
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