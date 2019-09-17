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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca’dan, Almanya’da Yılın Doktoru seçilen Dr. Dilek Gürsoy’a tebrik İzle

Sağlık Bakanı Koca’dan, Almanya’da Yılın Doktoru seçilen Dr. Dilek Gürsoy’a tebrik İzle

görüşmeden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Yurt Dışı Organ Nakli İsviçre Organ Bağışı Yapay Kalp 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya’da Yılın Doktoru ödülüne layık görülen Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy’u görüntülü arayarak tebrik etti. Gürsoy’u 29 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek olan VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayına davet eden Bakan Koca, başarılı hekimin çalışmalarına Bakanlık olarak destek vereceklerini söyledi.

Almanya Siegburg Helios Kliniği'nde Yapay Kalp Nakli Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Dilek Gürsoy, Avrupa’da yapay kalp naklini gerçekleştiren ilk kadın cerrah oldu. Almanya, Avusturya ve İsviçre’de tıp alanında başarılı çalışmalar yapan hekimlere ve tıbbi kuruluşlara verilen Alman Tıp Ödülüne bu yıl Dr. Dilek Gürsoy layık görüldü.
Sağlık Bakanı Koca, Gürsoy’u başarılı çalışmaları ve aldığı ödül için tebrik ederek “Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın gururu oldunuz” dedi.
Kalp naklinin en zor organ nakli olduğunun altını çizen Koca, Gürsoy’un yapay kalp konusundaki çalışmalarının son derece önemli olduğunu ifade etti.
Dr. Dilek Gürsoy, Sağlık Bakanı’na teşekkür ederek çalışmalarına yılmadan devam edeceğini, organ bağışının yetersiz olması sebebiyle alternatif çözümlerin gerektiğini söyledi.

Gürsoy, Bakan Koca’nın VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayına davetine ise “Memnuniyetle gelirim” diye yanıt verdi. Bakan Koca, Gürsoy’un çalışmalarını TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) üzerinden de destekleyeceklerini
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