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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca: 'Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla yüzde 71 indirimle aldık' - ANKARA İzle

Sağlık Bakanı Koca: 'Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla yüzde 71 indirimle aldık' - ANKARA İzle

Sağlık Bakanı Koca: "Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla yüzde 71 indirimle aldık" - ANKARA - AA Editör Masası - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oldu.Koca: "Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla var olan fiyatından yüzde 71 indirimle aldık. Yıllık toplam 427,6 milyon TL tasarruf yapıldı"

Lyon Kanser İlacı 

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