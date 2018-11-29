Sağlık Bakanı Koca: 'Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla yüzde 71 indirimle aldık' - ANKARA İzle
Sağlık Bakanı Koca: "Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla yüzde 71 indirimle aldık" - ANKARA - AA Editör Masası - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oldu.Koca: "Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla var olan fiyatından yüzde 71 indirimle aldık. Yıllık toplam 427,6 milyon TL tasarruf yapıldı"