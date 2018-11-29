Sağlık Bakanı Koca: 'Bugüne kadar 1,5 milyar dolar sağlık turizminden gelirimiz var bunu yeterli görmüyoruz' - ANKARA
Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar 1,5 milyar dolar sağlık turizminden gelirimiz var bunu yeterli görmüyoruz" - ANKARA - AA Editör Masası - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oldu.Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar 1,5 milyar dolar sağlık turizminden gelirimiz var, bunu yeterli görmüyoruz. 2023'e kadar medikal turizmde bunu 5 kat artırmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz."