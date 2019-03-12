Sağlık Bakanı Koca, Bilkent Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu - ANKARA
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın kuruluşlarının temsilcilerine Bilkent Şehir Hastanesiyle ilgili bilgi vermesi - Bakan Koca'nın Bilkent Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunması - Bakan Koca'nın hastalarla sohbet etmesi - Bakan Koca'nın yetkililerden bilgi almasıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Şehir Hastanesi'nde basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Koca, daha sonra hastanede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
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