Sağlık Bakanı Koca: '(Ankara Şehir Hastanesi) Günde 30 bin hastaya hizmet vermesi beklenmektedir' - ANKARA
Sağlık Bakanı Koca: "( Ankara Şehir Hastanesi) Günde 30 bin hastaya hizmet vermesi beklenmektedir" - ANKARA - Şehir Hastaneleri kamu sporunun izlenmesi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. - 1 -
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