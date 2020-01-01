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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti - ANKARA Video

Sağlık Bakanı Koca, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti - ANKARA Video

- Yani yılın ilk bebeğinden ve ailesinden görüntüler - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni yılın ilk bebeğini kucağına alması ve annesine çiçek vermesi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması - Anne ve baba ile röportajANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Bakan Koca, ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, : "2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Burada özellikle sezaryen değil; normal doğumu teşvik edeceğiz."

Sezar Normal Doğum Yeni Yıl 

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