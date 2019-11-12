Sağlık Bakanı Koca: '2011 yılında yüzde 35 seviyesinde olan 'antibiyotik yazılan reçete' oranını 2018 yılında yüzde 24,55’e kadar düşürdük' - TBMM
Sağlık Bakanı Koca: "2011 yılında yüzde 35 seviyesinde olan "antibiyotik yazılan reçete" oranını 2018 yılında yüzde 24,55’e kadar düşürdük" - TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon çalışmalarına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sunum yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında yüzde 35 seviyesinde olan "antibiyotik yazılan reçete" oranını 2018 yılında yüzde 24,55’e kadar düşürdüklerini bildirdi.
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