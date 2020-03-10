Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden ve yaşlılarla temas içerisinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor'
Fahrettin Koca'nın açıklamaları
( ANKARA - 2) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden ve yaşlılarla temas içerisinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor"- "Karantina için önce 25 hastane belirledik, devamında bu sayıyı 101'e çıkarttık."- "Sorun küresel çözüm ulusal"- "İran ile başka bir Avrupa ülkesinin sınırı olsaydı o ülke biterdi"- "Herkes bizim için şüpheli olmaya başladı"- "Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmayın. 'Risksiz ülke yoktur' diyenlere inanmayın"
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