Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Elif bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Elif bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Bakan twitter paylaşımı

( İSTANBUL )- 2 aylık Elif bebeğin başındaki kitle ameliyat ile alındı İSTANBUL

Sosyal Medya Bebek Twitter Ameliyat 


- Kocaeli’de başında kitleyle doğan ve ‘cranium bifidum’ teşhisi konan 2 aylık Elif bebek, tedavi için getirildiği Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilerek başındaki kitle alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ameliyatla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız tarafından Marmara Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanemize yatışı sağlanan 2 aylık Elif’in ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.
Kafasının arkasındaki kese çıkarılan ve durumu her geçen gün iyiye giden yavrumuzun aktivitesi iyi, bilinci açık durumda” dedi.
Kocaeli’de Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri Elif, başında bir kitleyle doğdu. Kendisine ‘cranium bifidum’ teşhisi konan 2 Elif aylık bebek, Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavisine başlandı. Elif bebeğin başındaki kitle, burada yapılan ameliyat ile alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyat ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız tarafından Marmara Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanemize yatışı sağlanan 2 aylık Elif’in ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.
Kafasının arkasındaki kese çıkarılan ve durumu her geçen gün iyiye giden yavrumuzun aktivitesi iyi, bilinci açık durumda. Elif bebeğin ameliyatını başarıyla gerçekleştiren hekimlerimize ve personelimize teşekkür ediyor, yavrumuza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Efsane Facebook ve Twitter PaylaşımlarıEfsane Facebook ve Twitter Paylaşımları
Facebook'ta En Çok Paylaşılan FotoğraflarFacebook'ta En Çok Paylaşılan Fotoğraflar
Facebook'un Güldüren Paylaşımları!Facebook'un Güldüren Paylaşımları!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı