Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Elif bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama



- Kocaeli’de başında kitleyle doğan ve ‘cranium bifidum’ teşhisi konan 2 aylık Elif bebek, tedavi için getirildiği Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilerek başındaki kitle alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ameliyatla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız tarafından Marmara Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanemize yatışı sağlanan 2 aylık Elif’in ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Kafasının arkasındaki kese çıkarılan ve durumu her geçen gün iyiye giden yavrumuzun aktivitesi iyi, bilinci açık durumda” dedi.

Kocaeli’de Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri Elif, başında bir kitleyle doğdu. Kendisine ‘cranium bifidum’ teşhisi konan 2 Elif aylık bebek, Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavisine başlandı. Elif bebeğin başındaki kitle, burada yapılan ameliyat ile alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyat ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız tarafından Marmara Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanemize yatışı sağlanan 2 aylık Elif’in ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Kafasının arkasındaki kese çıkarılan ve durumu her geçen gün iyiye giden yavrumuzun aktivitesi iyi, bilinci açık durumda. Elif bebeğin ameliyatını başarıyla gerçekleştiren hekimlerimize ve personelimize teşekkür ediyor, yavrumuza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

