Sağlığına kavuşmak için Bulgaristan’dan Bursa’ya geldi, şeker hastalığından ameliyatla kurtuldu Haberi

- Sağlığına kavuşmak için Bulgaristan’dan Bursa’ya gelen 66 yaşındaki Sevdie Hayrieva İslyamova, şeker hastalığından da kullandığı ilaçlarından da bir ameliyatla kurtulmuş oldu. Bulgaristan’da yaşayan Sevdie Hayrieva İslyamova, 15 yıldır çektiği diyabet sorunundan bir ameliyatla kurtuldu. Yüzünden gülücükler eksik olmayan Sevdie Hayrieva İslyamova, bundan sonraki hayatını sağlıklı bir şekilde sürecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hastanın diyabet sebebiyle Bulgaristan’dan geldiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, “Yaklaşık 15 yıldır diyabet ve metabolik sendroma bağlı diğer hastalıkları ve tansiyonu ritm bozuklukları olan hastamızın operasyonunun gerçekleştirdik. Bugün ameliyatımızın ikinci günündeyiz. Şeker oranlarında düşmeleri görüyoruz. Metabolik cerrahi operasyonlarıyla çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kilo ve şekerden aynı anda kurtulma şansı tanıyor. Bu ameliyatın son dönemlerde gündemde olmasının sebebi, bir çok ilaç kullanan hastaların tüm ilaçlarından kurtulma şansını sağlıyor olmasıdır” dedi.

Eskiden şeker hastalarına ‘diyetine dikkat edeceksin, insülinini kullanacaksın, ilaçlarını kesmeyerek hayatını devam ettireceksin’ diye telkinde bulunduklarını ifade eden Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, “Ama artık metabolik cerrahi ile diyabet ameliyatlarının yapıldığını görüyoruz. Hem kilo verdiğini ve açlık kan şekerinin normale döndüğüne şahit olduk. Bulgaristan’dan gelen misafirimiz şu anda sağlına kavuştu. İnsan kimseye hastalık vermesin ancak doktorlarımızı da başımızdan eksik etmesin. 45 senelik mesleğin içerisinde her geçen gün teknoloji ile tedavilerin birleşmesini çok güzel buluyorum. Buna benzer hastalıkların tedavi yöntemlerinin her geçen gün iyileşmesi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Bulgaristan’ın Ruscuk bölgesinden geldiğini ifade eden İslyamova, “Şeker hastalığım için geldim. Doktorumuza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum” diye mutluluğunu paylaştı.