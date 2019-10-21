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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sağanak nedeniyle dere taştı - ERZİNCAN

Sağanak nedeniyle dere taştı - ERZİNCAN

- Taşan derenin yolu kapatması - İş makinelerinin çalışması Erzincan 'da sağanak nedeniyle dere taştı - Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı.Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı.Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin köy yolunu ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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