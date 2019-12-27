Rus anneden oğlu için kan bağışı çağrısı - İSTANBUL İzle
- Saba Balabanov'un fotoğrafları - Christine Balabanov'dan detaylar - Christine Balabanov'un açıklamalarıRus anneden oğlu için kan bağışı çağrısı - Nadir görülen kan hastalığına yakalanan 10 yaşındaki oğlunun tedavisi için Rusya'dan İstanbul 'a gelen Christine Balabanov, kan ve trombosit bağışı çağrısı yaptı - Christine Balabanov: - "Doktorlar bu hastalıktan kurtulma şansının bir tek ilik nakliyle olduğunu söylüyor. Kendi kanı vücudunu yenilemeye ve iç organlarını çalıştırmaya yetmiyor. Oğlumun kanı trombosit üretmeyi reddediyor. Lökosit ve diğer tüm kan parametreleri düzelemiyor, bu nedenle her gün AB Rh pozitif kan veriliyor" - "Bu kan grubundan trombosit ve kan için donörlere ihtiyacımız var. Çocuğuma günde en az 4 ile 6 ünite arası trombosit verilmesi gerekiyor. Oğlumun hayatta kalabilmesi için günde en az beş kişinin kan bağışı yapması gerekiyor. Vatandaşlardan ve sesimizi duyanlardan bu konuda yardımcı olmalarını bekliyorum"İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Epstein–Barr virüsünün tetiklemesiyle ortaya çıkan genetik rahatsızlık üzerine kan ve trombosit yüklemesiyle hayata tutunmaya çalışan 10 yaşındaki Saba Balabanov'un annesi Christine Balabanov, oğlu için bağışçılardan yardım bekliyor.Üniversite eğitimi için gittiği Halep'te tanıştığı Muhammed Salim Aziza ile evlenen 32 yaşındaki Rus Christine Balabanov, 1 Kasım 2009'da oğlu Saba Balabanov'u dünyaya getirdi.Daha sonra eşinden ayrılan Balabanov, ciddi bir sağlık problemi yaşamayan 10 yaşındaki oğlunun mayıs ayında rahatsızlanmasıyla Gürcistan'daki doktorların tavsiyesi üzerine tedavi amacıyla Türkiye'ye geldi.Yaklaşık bir aydır yoğun bakım servisinde yatan oğlu için kan bağışı çağrısında bulunan Christine Balabanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal bir hamilelik geçirdiğini, 10 yaşına kadar da oğlunun önemli bir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.
Balabanov, mayıs ayında griple birlikte oğlunun boğazının sağ tarafında yağ bezesi şeklinde başlayıp gittikçe büyüyen bir şişlik oluştuğunu dile getirdi. Balabanov, lenf düğümlenmesi teşhisi konulup tedaviye alınan oğlunun yazın rahatsızlığının arttığını anlattı.Yaz tatillerini geçirdikleri Gürcistan'da yapılan taramalarda oğlunda nadir bulunan Epstein–Barr virüsünün tespit edildiğini ifade eden Balabanov, virüsün de XLP adı verilen genetik rahatsızlığı tetiklemesiyle nadir görülen kan hastalığına yakalandığını kaydetti. - Bir aydır İstanbul 'da tedavi altındaBalabanov, Gürcistan'da 25 gün kadar yoğun bakımda tedavi gören oğlunun sağlık durumu kötüye gitmeye başlayınca doktorların tavsiyesi üzerine bir ay önce İstanbul 'a tedavi için geldiklerini, oğlunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındığını kaydetti. Oğlunun karaciğeri, dalağı ve böbreklerinin de zarar gördüğünü, iç organlarının işlevini yapamadığını, sağlık durumunun daha da kötüye gitmemesi için çalışıldığını belirten anne Balabanov, şöyle devam etti:"Doktorlar bu hastalıktan kurtulma şansının bir tek ilik nakliyle olduğunu söylüyor. Kendi kanı vücudunu yenilemeye ve iç organlarını çalıştırmaya yetmiyor. Oğlumun kanı trombosit üretmeyi reddediyor. Lökosit ve diğer tüm kan parametreleri düzelemiyor, bu nedenle her gün AB Rh pozitif kan veriliyor. Bu kan grubundan trombosit ve kan verecek donörlere ihtiyacımız var. Çocuğuma günde en az 4 ile 6 ünite arası trombosit verilmesi gerekiyor. Oğlumun hayatta kalabilmesi için günde en az beş kişinin kan bağışı yapması gerekiyor. Vatandaşlardan ve sesimizi duyanlardan bu konuda yardımcı olmalarını bekliyorum."Sosyal medya üzerinden de çağrı yaparak erişebildikleri insanlar sayesinde donör bulabildiklerini anlatan Balabanov, donör olmak isteyenlerin Acıbadem Altunizade Hastanesi'ne gelerek kan bankasında Saba Balabanov adına kan bağışında bulunabileceklerini söyledi.
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