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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
RETİDER Genel Kurulu yapıldı

RETİDER Genel Kurulu yapıldı

Toplantıdan detaylar

Toplantı Genel Kurul 

-Dernek Başkanı Mesut Yurt'un açıklaması

( AFYON KARAHİSAR)- RPE65 gen hastası olan 4 kişinin tedavisi için girişimler başladı AFYON KARAHİSAR

- Retina Hastaları Dayanışma Derneği (RETİDER) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Retina Hastaları Dayanışma Derneği (RETİDER) Olağan Genel Kurulu toplantısında konuşan Dernek Başkanı Mesut Yurt, halk arasında gece körlüğü diye bilenen retina hastalarını ilgilendiren gen tedavisiyle ilgili önemli çalışmaların yapıldığını ve test yaptıran 4 hasta için girişimde bulunulduğunu belirtti.
Gen tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Yurt, gece körlüğü diye bilinen hastalığın RPE65 geninin ilacının bulunduğunu söyledi.

Şu ana kadar gen testi yaptıran 4 hastanın tedavileri için girişimlerde bulunulduğunu ifade eden Yurt; “ABD, FDA Avrupa Birliği onaylı ve Faz5 klinik aşamasını tamamlamış RPE65 geni mutasyona uğrayan hastaların luxturna ilacın Türkiye’de şuan için gen test sonuçlarından 4 kişi belirlendi. Bu hastalarımızın tedavileri için protokol çalışmalarına başlandı. "4 arkadaşımız tedavi edilebilir durumda" Derneği kurduktan sonra çalışmalara hemen başladıklarını belirten Yurt “Derneği kurduktan gen testi yaptırmak konusunda bütün RPE hastalarımızı bu alanda yönlendirmeye çalışmıştık. Yaklaşık yapılan gen testi sonuçları 6 ayda çıkıyor. 6 ay sonucunda şöyle bir gelişme oldu. Birçok gende yapılan çalışmalarda bir tanesi neticelendi. Sonuçlanan RPE65 geninde tedavi yöntemi bulunmuş ve bir ilaç icat edilmiş. Bu ilaç RPE65 uygulandığında gerçekten gözde ciddi yüzde 15 ila yüzde 80 arasında görme sağlanacaktı. Biz bu alanda bir çalışma başlatmıştık. Bu çalışma sonucunda şu an Türkiye’de 4 kardeşimiz RPE65 genine sahip. Yani 4 arkadaşımız tedavi olabilecek durumda. Dünyada 3 bin 500 noktada RPE hastalığıyla ilgili faz klinik aşamalarında diğer genler için çalışmalar devam” dedi.
Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda Başkan Yurt yeniden başkan seçildi.
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