Rahim gençleştirme tedavisiyle 16 yıllık hasret sona erdi Haberi

-Prof. Dr. Hakan Çoksüer röportaj

-Zeynep Şahin röportaj

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( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Mardin’de yaşayan 32 yaşındaki Zeynep Şahin'in 16 yıllık çocuk özlemi, Diyarbakır’da rahim gençleştirme tedavisiyle sona erdi. Birçok ilde tüp bebek merkezine başvuran fakat başarısız tedavilerle umudunu yitiren 32 yaşındaki Zeynep Şahin, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'da Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Rahim gençleştirme tedavisi uygulanan Şahin’in 16 yıllık çocuk özlemi bebekle son buldu. Şahin, şimdi bebeğini kucağına alacağı günü iple çekerken ailesiyle huzurlu bekleyiş içerisine girdi. Rahim gençleştirme ve akupunktur tedavisi sonuç verdi Zeynep Şahin’i klinikte değerlendirdiklerinde rahim duvarında düzensizlik ve ince olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, kısa sürede rahim gençleştirme ve akupunktur aşısı ile 16 yıllık hasreti sona erdirdiklerini söyledi.



Prof. Dr. Hakan Çoksüer, “Zeynep Şahin daha önce 5 defa başarısız tüp bebek denemesiyle kliniğimize başvurdu, şehir dışından birçok yerde denemesi olmuş, denemelerinde sürekli rahim zarının ince kaldığı için embriyonun tutulmasından problem olduğu söylenmiş. Bizde kliniğimizde hastayı detaylı inceleyip baktığımızda gerçekten de rahim duvarında düzensizlik ve ince olduğunu gördük. Bizde bu hastaya özellikle rahim gençleştirme (PRP) aşısı yapmaya karar verdik. Rahim gençleştirme aşısı (PRP) ile başarıyı elde ettik, hasta keseyi gördüğünde gebeliği olduğuna inanamadı, çokta umutsuzdu, taki bebeğin kalbinin attığını duyuncaya kadar. Tabi biz bu hastaya tüp bebek öncesi rahim gençleştirme tedavisi ile beraber akupunktur uygulamasını kombine yaptık, buradaki amacımızda akupunkturda da hem stresini azalttık, hem yumurta kalitesini artırdık hem de rahim kanlanmasını artırarak rahim duvarının güçlenmesini sağladık ve bu şekilde başarıyı elde ettik. Buda bizim için müthiş bir gurur kaynağı oldu. Şuanda hastanın ailesine baktığımızda eşi ve kendisinde müthiş bir mutluluk kaynağı var, böyle bir haberle aileye huzur geldiğini görmek bizi de mutlu etti. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese sağlıklı çocuk nasip etsin diyoruz” dedi.

“Çocuk kesesi göreceğim hiç aklımda gelmezdi” Birçok ilde 5 başarısız tüp bebek denemesi olan Mardinli Zeynep Şahin, umudunu yitirdiğini ve hiç bir zaman çocuk kesesi göremeyeceği düşüncesine girdiğini söyledi.



Şahin, “Mardin'in Kızıltepe ilçesinden geliyorum, daha önce başka tüp bebek merkezlerinde 5 denemem oldu, daha sonra Hakan hocanın yanına geldim, Allah razı olsun benimle ilgilendi. Rahim gençleştirme tedavisi yaptı, bugün geldim keseyi gördüm, çok mutluyum ve heyecanlıyım. Allah olmayanlara nasip etsin inşallah. Bir gün hastaneye geleceğim ve kese göreceğim hiç aklıma gelmezdi, ben, eşim ve ailem çok mutluyuz, başka diyebilecek bir şey bulamıyorum” diye konuştu.



