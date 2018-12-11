Pusat bebeğe 3 santimetrelik kesi ile hayat kurtaran müdahale - ERZURUM
- Küçük bedene 3 santimden hayat kurtaran müdahale - Bebekten detay - Çocuk Kalp Cerrahı Op. Dr. Mehmet Birçer ile röportajKüçük bedene 3 santimden hayat kurtaran müdahale - Erzurum 'da, 26 haftalıkken erken doğumla dünyaya gelen ve patent duktus arteriozus damarı açıklığı bulunan 800 gramlık Pusat Ömer Reşitoğlu, 3 santimetrelik kesinin yapıldığı ameliyatla hayata sarıldı - Çocuk Kalp Cerrahı Op. Dr. Mehmet Birçer: - "Bebek 800 gram ve bu ameliyatı 3 santimlik küçük bir kesiyle hallettik. Bu hastalarımızı, burada bu ameliyatı olabildikleri için şanslı görüyoruz"ERZURUM (AA) - Erzurum 'da, 26 haftalıkken erken doğumla dünyaya gelen ve patent duktus arteriozus damarı açıklığı bulunan 800 gramlık Pusat Ömer Reşitoğlu, 3 santimetrelik kesinin yapıldığı ameliyatla hayata tutundu.Kentteki Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'nde 26 haftalıkken erken doğumla dünyaya gelen ve vücuda temiz kan götüren ana atardamar ile akciğere kan götüren akciğer atardamarı arasında bulunan patent duktus arteriozus damarının açıklığı nedeniyle hayati tehlikesi bulunan 800 gramlık Ömer bebek, cerrahi müdahale için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Burada gerekli tetkiklerin ardından hemen ameliyata alınan Ömer bebeğin, patent duktus arteriozus damarı, yaklaşık 1,5 saat süren başarılı cerrahi müdahaleyle kapatıldı.Cerrahlar, küçük bedenine rağmen Ömer bebeğin göğüs bölgesinde 3 santimetrelik kesiyle operasyonu gerçekleştirdi.Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'nde Yeni Doğan Uzmanı Dr. Yaşar Demirelli, bebeğin 26 haftalıkken erken doğumla dünyaya geldiğini söyledi.
Erken doğan bazı bebeklerde, vücuda temiz kan götüren ana atardamar ile akciğere kan götüren akciğer atardamarı arasında bulunan patent duktus arteriozus damarının açıklığı çoğu bebekte kapanmadığını ifade eden Demirelli, "Başlangıçta ilaç tedavileriyle bu damarı kapatmaya çalışıyoruz ancak başarılı olamadığımız durumlarda ve bebeğe ciddi sıkıntı yarattığı durumlarda cerrahi yöntemle bunun kapanmasına gidiyoruz. Bu konuda da gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra hastayı ameliyat için Dr. Mehmet Birçer'e devrettik." diye konuştu. Bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Kalp Cerrahı Op. Dr. Mehmet Birçer ise erken doğumla dünyaya gelen bebeğin 800 gram olduğuna dikkati çekti.Ana atardamar ile akciğere giden atardamar arasındaki açıklığı kapatmak için ameliyatı gerçekleştirdiklerini anımsatan Birçer, "Bebek 800 gram ve bu ameliyatı 3 santimlik küçük bir kesiyle hallettik. Bu hastalarımızı, burada bu ameliyatı olabildikleri için şanslı görüyoruz. Normalde bu ameliyatla çok büyük kesilerle yani göğüs duvarının çok büyük kesileriyle halledilir. Bebeğin 800 gram olması ve küçük bir kesiyle yapılması Erzurum bölgesinde büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.Birçer, bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini sözlerine ekledi.