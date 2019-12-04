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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polisler durdurdu, sağlıkçılar bilgilendirdi

Polisler durdurdu, sağlıkçılar bilgilendirdi

DURDURULAN ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ

Simülasyon Emniyet Kemeri Farkındalık Emniyet Müdürlüğü Sağlıkçı 

-RÖP
-SAĞLIKÇILARDAN GÖRÜNTÜ
-BİLGİLENDİRMEDEN GÖRÜNTÜ

( AMASYA ) AMASYA

- 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Amasya’da Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışan İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi sürücüleri bu hafta kapsamında bilgilendirdi. Uygulama noktasında polisin durdurduğu araçlarda vatandaşlar karşılarında sağlıkçıları görünce şaşırdı. Sağlıkçılar, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında sürücüleri bilgilendirdi. Bilgilendirmenin ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz sürücülere broşür, anahtarlık ve çikolata verdi. Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “1-7 Aralık 112 Acil Sağlık hizmetleri haftası, bu hafta kapsamında bizde bir dizi etkinlikler gerçekleştirdik ilimizde. Bugünde bir polis noktamızda emniyet müdürlüğümüzle beraber vatandaşlarımızı durdurup, vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak amacıyla 112’nin önemini anlattık. 112’nin gereksiz aranmayacağını ve ambulansımıza yol vermeleri gerektiğini, bir gün ambulansımızın herkese lazım olabileceğini anlattık. 25.yıl önemli. Ambulanslarımızın 25 yılda tüm dünyayla yarışır hale geldiğini özellikle söylemek istiyorum. 5 binin üzerinde ambulansımızın olduğunu ülke genelinde, ülkemizin her uç noktalarında 112 istasyonlarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Bu kapsamda profesyonel bir ekibimizin olduğunu ve vatandaş her aradığında yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.
Durdurulan sürücüler yaşam tünelinde de ayrıca bilgilendirilirken, kaza simülasyon aracında kaza anı bire bir yaşatılarak emniyet kemerinin önemi anlatıldı. (UY-SLH-Y)
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