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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polis ekipleri Esra bebek için seferber oldu

Polis ekipleri Esra bebek için seferber oldu

Bebeğin sevk edilmesi

( VAN ) VAN

Sağlık Ekibi Geçmiş Olsun Polis Helikopteri Harekete Geç Helikopter 


- Van’da doğum esnasında oksijensiz kalan ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması üzerine Esra bebek, polis helikopteriyle Batman’a sevk edildi. Van’da dünyaya gelen Esra Çokbilici isimli bebek, doğum esnasında oksijensiz kaldı. Van’daki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması üzerine en yakın il olarak Batman’a sevkine karar verildi.
Bunun üzerine sabaha karşı saat 03.30 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi tarafından Van Emniyet Müdürlüğünde helikopter desteği istenildi. Esra bebek için harekete geçen Havacılık Şube Müdürlüğü, sikorsky helikopterle sağlık ekibi refakatinde Batman iline sevk işlemini kısa sürede gerçekleştirdi. Esra bebek için seferber olan Van Emniyet Müdürlüğü, aileye geçmiş olsun dileklerinde de bulundu.
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