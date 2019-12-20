‘Parmak bebek’ yaşam mücadelesini kazandı Haberi

-Bebeğin anne ve babasının konuşması

-Bebekten görüntüler

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA - ÖZEL)- İmmatur doğan parmak bebek hayata tutundu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da 26 haftalıkken dünyaya gelen bebek, doktorlar ve yenidoğan yoğun bakım personelinin çabasıyla 140 gün süren yaşam savaşını kazandı. Şanlıurfa’da bir çift doğacak olan çocuğunun heyecanını yaşıyordu. Ancak hamileliğin 26’ncı haftasında aniden rahatsızlanan anne özel bir hastaneye götürüldü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Güneş’in çabasıyla vakit kaybedilmeden doğumhaneye alınan anne, şubatta ayında doğmasını beklediği bebeğini, aralık ayında 'immatur' olarak dünyaya getirdi. İbrahim Kerim adının verildiği bebek, 140 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Çiftin daha öncede 3 bebeğini erken doğum sonucu kaybettiği öğrenildi. “Bebeğime ilk dokunduğum da çok mutlu oldum” İmmatur bebeğin annesi, “Buradan herkese söylemek istediğim çaba harcasınlar. Umut içinde olsunlar, Allah’tan ümitlerini kesmesinler. Bebeklerinin yanına her zaman gitsinler. Bebeğini görmeye çalışsınlar. Ona temas etmeleri çok önemlidir. Ben bebeğime ilk dokunduğum da, çok mutlu oldum. çok güzel bir şeydi. Son ayında bizim eve götüreceğimiz zaman doktorumuz çok çaba harcadı. Bize kanguru bakımını önerdi. Annelere tavsiyem hiç ümitlerini kaybetmesinler. İlaçların etkisi olmasına rağmen anne sütünde çok önemli, faydası çoktur. Çok şükür, Elhamdülillah bebeğim yanımda. Biz bir haftadır bebeğimizi eve götürmüşüz. Her zaman bebeğimle ilgileniyorum. Her şeyi ile mutlu oluyorum, ağlamasına bile çok seviniyorum. Bazen ağlamasını bile istiyorum ki onun sesini duyayım, daha çok onun mutluluğunu yaşaya bileyim. O benim her şeyim her iki oğlum da benim her şeyim. Ben bebeklerimi erken doğuruyorum, sıkıntılarım var. İlk bebeğimi kaybettim, sonra 2 düşük daha yaptım. Son ikisini de erken doğurdum, Bir önceki 28 haftada doğdu, iki ay küvezde kaldı. Bu bebeğim 26 haftalık doğdu. Allah’a çok şükür iki bebeğimde yanımda benim” dedi.

“ Bebeğimiz sağlığına kavuştu" İmmatur bebeğin babası da, “Bebeğimiz immatur doğdu. 26 haftalıkken doğdu. Bu süreçte doktorumuzun bize tavsiyeleri oldu. Bebeğimiz sağlıklı olarak doğdu doktorumuz bize Allah’tan ümidin kesilmeyeceğini söyledi.



140 gün küvezde yaşadı. Bu süreçte doktorumuz imkansızı başardı. Allah’tan umudumuzu kesmeyerekten bizde ona güvenerekten iyi bir sonuç elde ettik” şeklinde konuştu.

“Rabbim bize bağışladı” Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Bülent Güneş de , “Yeni doğan bebekleri değerlendirdiğimiz zaman erken doğan bebekler için immatur bebek, prematür bebek pozisyonu var. Normal bebek 39 ile 42 hafta arasında doğan bebekler zamanında doğmuş olarak diyoruz. 38 haftanın altındaki bebeklere erken term diyoruz. Zamanında ama ideale göre erken diyoruz. Prematur bebekler ise 37 ile 28 hafta’da olan bebeklere prematur diyoruz. 28 haftanın altındaki bebeklerde immatur bebek diyoruz. Bu hastamız 26 haftalık olan bir bebeğimiz immatur bir bebeğimiz, bu süreçte tabi bizim koordineli bir şekilde hastanemizde gerek personelle, babayla anneyle olan koordineli bir şekilde çalışmanın neticesinde çok şükür Cenab-ı Allah bize bağışladı. Bu süreçte bir takım problemler yaşayabiliyoruz, özellikle bebekle ilgili olarak baktığımız zaman çocuğun bağırsakla ilgili, böbrek le ilgili, akciğer zaten başlı başına en önemli problemimizi o oluşturan bir tablo, bunlarla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Bunlar istenen şeyler değil, ama bu durumdaki hastalar da beklenen reaksiyonlar, bunlarla ilgili olarak canla başla mücadelemizi yaptık. Çok şükür Rabbim bizlere bağışladı” ifadelerini kullandı. Ailesi, doktorları ve yenidoğan yoğun bakım personelinin çabasıyla kuvözdeki tedavilere olumlu yanıt veren İbrahim Kerim bebek, 140 gün sonra annesinin kucağına verildi.





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