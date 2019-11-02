Parkinson hastaları beyin pili ameliyatı için Türkiye’ye geliyor

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( İSTANBUL )- Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh:- “Ülkemiz son yıllarda beyin pili tedavisinde çok önemli bir bölge haline gelmeye başladı” İSTANBUL



- Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’ye beyin pili ameliyatı olmak için Parkinson hastası geldiğini ifade ederek, “İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı, tıbbi tedavinin yeterli olmadığı hastalarda beyin pili tedavileri bu hastalarda önemli ölçüde yarar sağlıyor. Ülkemiz son yıllarda bu işle ilgili çok önemli bir bölge haline gelmeye başladı.

Giderek artan sayıda dışarıdan gelen hastalarımız var” dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan beyin pili ameliyatı hakkında bilgiler verdi. İşlemin nasıl yapıldığını daha önce ameliyat olan bir hasta üzerinde anlatan Op. Dr. Zırh, ameliyat olduktan sonra gelen hastaların kontrollerini vücut hareketleri ile uygulamalı olarak gerçekleştiriyor. Parkinson hastası birçok kişinin yurt dışından tedavi olmak üzere Türkiye’ye geldiğini belirten Op. Dr. Ali Zırh, “Ülkemiz son yıllarda beyin pili tedavisinde çok önemli bir bölge haline gelmeye başladı.

Bu paralelde yabancı ülkelerden gelen çok sayıda hastalarımız var. Gerek İslami coğrafyadan gerekse dünyanın pek çok ülkesinden birçok hastamız Türkiye’ye gelip tedavi olmaktadır” dedi.

“Beyin pili tedavileri bu hastalarda önemli ölçüde yarar sağlıyor” Parkinson hastalığı hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Ali Zırh, “Parkinson hastalığı beyinde dopamin adını verdiğimiz maddenin eksilmesinden kaynaklı bir hastalık. Bu madde eksikliği hastadan hastaya değişmekle birlikte tutukluk, titreme gibi bir takım bulgular ortaya çıkarır. Hastalığın başlangıcı ilaç tedavisi, ancak ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkileriyle artık tıbbi tedavinin yeterli olmadığı hastalara beyin pili tedavisi önemli ölçüde yarar sağlıyor” açıklamasını yaptı. “Birçok hastamız Türkiye’ye gelip tedavi olmaktadır” Beyin pili tedavisinde Türkiye’nin çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Zırh, “Ülkemiz son yıllarda bu iş ile ilgili çok önemli bir bölge haline gelmeye başladı.

Bu paralelde, yabancı ülkelerden gelen çok sayıda hastalarımız var. Gerek İslami coğrafyadan gerekse dünyanın pek çok ülkesinden birçok hastamız Türkiye’ye gelip tedavi olmaktadır. Bugün buradaki birçok hastanın bir süre önce beyin pili ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastaların ortalama 2,3 haftaya kadar pil ayarlama süreci sürüyor. Buradaki hastaların önemli bir kısmı bu süreci tamamlamak üzere olan hastalar. Ameliyatlar hasta ile sohbet ederek yaptığımız operasyonlardır. Kafatasına birer küçük delik delerek kafatasının içerisine giriyor, hastalıktan sorumlu hücreleri analiz etmeye çalışıyoruz. Beynin içerisinde ortalama 2,3 milimetre çapındaki anatomik oluşumda bu hücreleri arıyoruz” diye konuştu.

“Kızımın saçlarını tarayamıyordum” Irak’tan ameliyat olmak için Türkiye’ye gelen 52 yaşındaki Parkinson hastası Shahla Faisal, “42 yaşındayken Parkinson hastası oldum. Ameliyat öncesi tek başıma hiçbir şey yapamıyordum. Kızımın saçlarını bile tarayamıyordum ve bu beni çok üzüyordu. Ameliyat sonrası çok iyi oldum. Tek başıma tüm ihtiyaçlarımı karşılıyorum” ifadelerini kullandı. “Ameliyat için Türkiye’ye geldim” Tedavi için birçok ülke gezen, ama ameliyat olmak için Cezayir’den gelen Abderrazak Lavouchrıa, “ 2014 sonunda Parkinson hastası oldum. Tedavi için Fransa’ya gittim. Türkiye’de ameliyatı duydum ve ameliyat olmak için buraya geldim. Fransa’da sadece ilaç tedavisi gördüm, ameliyat olmayı orada hiç düşünmedim. Türkiye’de ameliyat olan hastaların ameliyat olduktan sonra çok iyi olduklarını gördüm, o yüzden Türkiye’yi tercih ettim” şeklinde konuştu.

“Yeniden doğdum” Ameliyatının ardından kontrole gelen 64 yaşındaki Mohamed Saadi ise, “18 Ağustos 2019’da Libya’dan Türkiye’ye geldim. 19 Eylül’de ameliyat oldum. Ameliyat çok başarılıydı durumum çok iyi oldu. Yeniden doğdum sanki. Hasta olduğumda durumum çok ağırdı. Çok şükür durumum şuan çok iyi” ifadelerini kullandı. (İEÇ-EG-



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