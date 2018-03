Otizmi yenen 5 yaşındaki Eylül’ün değişimi ailesini sevince boğdu

-Atlı terapiden görüntüler

- Kocaeli’de çevresindekilerle iletişim kuramadığı şikayetiyle gittiği hastanede otizm tanısı konulduktan sonra at ve havuz terapisiyle yapılan tedavi ile rahatsızlığını yenen 5 yaşındaki Eylül Yılmaz, iletişim kurmaya başladığı ailesini sevince boğdu. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Eylül Yılmaz, 2012 yılında dünyaya geldi. Eylül'ün büyüdükçe davranış problemleri yaşadığını ve iletişim kuramadığını fark eden ailesi kızlarını hemen doktora götürdü. Doktorlar otizm tanısı koydukları minik Eylül’ün iyi bir rehabilitasyon sürecinden geçmesi gerektiğini aileye önerdiler. Bunu üzerine arayışlara başlayan Yılmaz ailesi, minik Eylül'ü Başiskele'de bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdüler. Merkezde özel eğitmenlere teslim edilen minik Eylül iki yıl boyunca at ve havuz terapilerinin de içinde tedaviye alındı. Aldığı eğitimlerin ardından otizmi yenerek ailesiyle konuşmaya başlayan minik Eylül, iletişim kuramadığı çocuklar ile oynamaya başladı.

Kızlarının tedavi öncesi çok hırçın olduğunu ifade eden anne Eda Yılmaz, minik Eylül'ün tekrar kendileriyle iletişim kurduğu için çok mutlu olduklarını dile getirdi. “Merhabalaşmayan, bir şey söylediğimizde dönüp bakmayan bir öğrenciydi” Eylül’ün aldığı sevgi üzerine kurulu eğitim sonrasında otizmi yendiğini söyleyen öğretmeni Fizyoterapist Esra Baran, “Atlı ve havuz terapisi ile çocuklar sınıf ortamından uzaklaşırlar. Atlı terapi ile dışarıdaki sosyallikleri artar ve kendine olan öz güvenleri gelişir. Çünkü at çok büyük bir hayvandır. Çocukların onu kontrol edebilme kuvvetine sahip olduklarını bilmeleri, onu hissetmeleri onlardaki öz güvenleri arttırır. Ayrıca etraflarında, insanlarla olan etkileşimleri artar. Çünkü atla bir etkileşim içindedirler. Eylül, 2 yıl önce otizm tanısı ile kurumumuza geldi. Merhabalaşmayan, bir şey söylediğimizde dönüp bakmayan bir öğrenciydi. Kesinlikle iletişim kurmuyordu, çok içe kapanıktı. Şimdi kendisi ‘Merhaba’ diyor, bizim bile söylememize fırsat vermeden. Derse güle oynaya gidiyoruz, her türlü etkinliği birlikte yapıyoruz. Çok mutluyuz, kendisi de ilerlemelerinin farkında” dedi.

“Sevginin iyileştirici gücü çok önemli” Eğitimde sevginin iyileştirici gücünü kullandıklarını ifade eden Baran, “Sevginin iyileştirici gücü burada da çok önemli. Aramızdaki sevgi ile Eylül böyle gelişim gösterebildi. Her zaman motomot bir eğitim sistemi yoktu. Her zaman sevgi ile çocukla yaşıt olarak ve çocuğun yaşına inerek biz bunu başardık. Eğitimde şiddet ile hiçbir yere gelinemez. Şiddetle böyle de başarı yakalanamaz. Şiddetle bazı şeyler önlenebilir ama bu çocuğun bu kadar sosyal, aktif ve mutlu olarak başarıyı sağlaması kesinlikle sevgi ile alakalı” diye konuştu.

“Çok hırçındı, dışarıya çıkamıyorduk ama artık dışarıda çok rahat gezebiliyoruz” Eylül’ün at ve havuz terapisi almadan önce yaşadığı iletişim sorunlarını tüm aileyi etkilediğini dile getiren Anne Eda Yılmaz, “Eylül kuruma ilk başladığında göz teması kurmayan, iletişim bozukluğu olan, iletişim başlatmayan ve belirli belirsiz hareketleri olan bir çocuktu. Kesinlikle iletişime geçmiyordu, bakmıyordu. Kendi etrafında dönmeleri vardı. Bizim buraya başlamamızın ardından hocalarımız ile öğretmenlerimizin yönlendirmeleri ile biz bunları aştık. Göz kontağımız çok güzel şu an. Konuşmaya başladı, artık iletişimi kendisi başlatıyor. Bütün her şeyimiz normal gelişim gösteren çocuklarla aynı düzeyde. Arkadaşları ile bazı çocuk gruplarına girmiyordu Eylül. Çocuklar ona yaklaşsa da o yaklaşmıyordu. Şu an tam tersi çocukların yanına kendisi gidiyor, onlara oyun oynama isteğini belirtiyor. Aile ortamlarına pek girmiyordu. Çocuklu ortamlara giremiyordum ben de, çok hırçınlaşıyordu. O öyle olunca ben de çok çıkamıyordum dışarıya. Ama şu an AVM’lerde, parklarda, dışarıda çok rahat gezebiliyoruz” şeklinde konuştu.