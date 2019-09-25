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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Organlarıyla 3 hastaya umut oldu - SİVAS

Organlarıyla 3 hastaya umut oldu - SİVAS

- Ameliyathane ve acil servis girişleri - Organların taşınması ve ambulanslara nakli - Ambulansların hareket etmesi - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Birimi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdemir'in açıklaması - Ölen Bahattin Yıldız'ın ağabeyinin açıklaması Organlarıyla 3 hastaya umut oldu - Sivas 'ta iş kazası sonucu hastanede yaşamını yitiren kişinin bağışlanan karaciğer ve böbrekleri, Malatya, Erzurum ve İstanbul'da hastalara nakledilecekSİVAS (AA) - Sivas 'ta iş kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin organları, 3 hastaya umut oldu.Koyulhisar ilçesinde 14 Eylül'de çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan 53 yaşındaki Naci Yıldız'ın tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü'nde beyin ölümü gerçekleşti.Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu Yıldız'ın organları bağışlandı.Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda, Malatya'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Yıldız'ın karaciğer ve böbrekleri alındı. Karaciğer, nakil bekleyen hasta için Malatya'ya, böbrekler ise Erzurum ile İstanbul'a gönderildi.Operasyonu gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Birimi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışçı aileye teşekkür etti.Yıldız'a Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, " Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ve bağışcı aileye böyle bir bağışta bulundukları için teşekkür ederiz. Allah sabırlar versin. Yaptıkları iş hayırlı bir iş oldu. Karaciğer, İnönü Üniversitesinde karaciğer bekleyen bir hastaya nakledilecek. Böbrekler ise biri Erzurum diğeri İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledilecek." dedi.
Bahattin Yıldız da ağabeyinin organlarını ailesiyle görüşerek bağışlama kararı aldıklarını belirtti.

Acil Servis Hastane İş Kazası Bağışçı Aile Beyin Ölümü 

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